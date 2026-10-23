アクティビジョンは10月23日、「Call of Duty」シリーズの最新作となる『Call of Duty: Modern Warfare 4』を、Xbox Series X|S／XBOX on PC／PlayStation 5／PC（Battle.net／Steam）／Nintendo Switch 2にて発売。価格は、スタンダードエディションのダウンロード版／パッケージ版が9800円、ダウンロード専売の秘蔵版が1万3200円だ。

本作は、Infinity Wardが開発を手掛ける「Modern Warfare」シリーズの新章であり、急速に激化する朝鮮半島を中心とした世界規模の紛争をテーマに、シリーズならではのリアルで緊迫感あふれるミリタリーアクションを描く。「キャンペーンモード」「マルチプレイヤーモード」に加えて、シリーズを代表するエクストラクションシューター「DMZモード」を新たに実装。

プレイヤーは、すべてのモードにおいて「Modern Warfare」シリーズを象徴する鋭さと激しさを体験できる。また、「Nintendo Switch 2」でも発売され、Nintendoプレイヤーも10数年ぶりに「Modern Warfare」シリーズをプレイできるようになる。

今作の魅力

●キャンペーンモード

『Modern Warfare 4』の世界では、北朝鮮による全面侵攻が世界の安定を脅かし、朝鮮半島で戦争が勃発する。崩壊しつつある前線では、韓国軍の若き兵士たちの分隊が生き延びるために戦う一方、世界の裏側では、特殊部隊員からアウトローへと転身したプライス大尉が、自らを追う者たちを出し抜きつつ、暗闇から私的な戦争を繰り広げる。

プライスの非公式任務が戦争の背後にいる勢力と衝突するにつれ、戦いは誰の制御もおよばない規模へと拡大。韓国での軍事戦、ニューヨークでの近接戦闘、パリでのハイオクタンな追跡、ムンバイでのSAS夜間襲撃、占領地を奪還するための都市全体への攻撃が展開される。韓国軍の若き兵士、パク二等兵として、分隊の仲間たちとともに初の実戦に挑もう。

●マルチプレイヤーモード

『Modern Warfare 4』マルチプレイヤーモードでは、流れるような動きで、すべての戦闘をよりコントロールできる、地に足のついた正確な戦闘をお届け。ローンチ時から、プレイヤーはビジュアルと戦術性が異なる世界各地のロケーションを舞台にした、12種の完全新規6v6マップへ出撃する。また、大規模マップでは、キャンペーンの世界規模の紛争を反映したロケーションで、ビークルと歩兵による戦闘が展開される。

狭い近接戦から開けた戦場での交戦まで、マルチプレイヤーモードではすべての戦闘がスピーディーかつ戦術的で、競技性の高いものになるよう設計されている。さらに、ラウンドごとに戦闘エリアが500種類以上の異なる配置パターンで再構成されるダイナミックな新戦場「キルブロック」も登場する。

●DMZモード

DMZモードは、「Call of Duty」における究極の「エクストラクション」体験であり、ベータ版から変貌を遂げて復活する。あらゆる展開が新たな物語となる、生きた戦闘サンドボックスを実現。戦利品を手に入れ、戦い、交渉し、裏切り、持ち運べるものを抱えて脱出しよう。ソロまたはスクワッドで、戦争の余波に残された高度な軍事技術の回収を任された非公式の工作員として、危険な紛争地帯に出撃する。

また、ダイナミックな賞金システムにより、PvPを積極的に行うプレイヤーには段階的に高くなる懸賞金が設定されるほか、プレイヤーはゲーム内に存在する物理的な拠点FOB（前哨基地）にて、装備を整え、次の出撃計画を立て、スクアッドとともに戦場へ向かう準備を行える。

13年の時を経て「Call of Duty」が任天堂ハードに復活！

2013年にWii Uで発売された『Call of Duty: Ghosts』以来、13年ぶりに「Call of Duty」シリーズが任天堂ハードに登場。Nintendo Switch 2なら、自宅でのプレイはもちろん、旅先や外出先でも本格的な「Call of Duty」を楽しむことが可能に。Joy-Con 2によるマウス操作やジャイロ操作、Nintendo Switch 2 Proコントローラー、HDRにも対応し、プレイスタイルにあわせた多彩な遊び方で戦場へ飛び込める。

発売を記念して人気クリエイターによる配信プレイを実施

『Call of Duty: Modern Warfare 4』の発売日となる10月23日より、本作のマルチプレイヤーモード、キャンペーンモード、DMZモードそれぞれの魅力を、人気クリエイターたちがプレイ配信で紹介する。配信は各クリエイターのチャンネルにて実施予定。各クリエイターの配信日程は下記より確認してほしい。

「Call of Duty」に関する情報は、シリーズの公式サイトや公式YouTubeチャンネルで確認可能。また最新の情報については、公式X（@CallofDutyJP）をフォローしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Call of Duty: Modern Warfare 4

ジャンル：ファーストパーソン・シューティングゲーム

販売：アクティビジョン

開発：Infinity Ward

プラットフォーム：Xbox Series X|S／XBOX on PC／PlayStation 5／PC（Battle.net／Steam）／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年10月23日）

価格：

スタンダードエディション：9800円（パッケージ版／ダウンロード版）

秘蔵版：1万3200円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（シングルプレイ）／2～64人（オンライン マルチプレイヤー ）

CERO：Z（18才以上対象）

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