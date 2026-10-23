「ONE PIECE」×カイロソフトの経営SLG発売！ 尾田栄一郎先生「買うからなコノヤロー」
バンダイナムコエンターテインメントは10月22日、ドット絵の海上レストラン経営シミュレーションゲーム「ONE PIECE 海のごちそうレストラン」を発売した。
本作は、麦わらの一味が登場する「ONE PIECE」のゲーム最新作。「バラティエ２号店」の新米スタッフとして、サンジとの料理開発、こだわりのインテリア配置などを通して、400以上のキャラクターをおもてなし！ 自分だけのレストラン作りを楽しめる。
開発はドット絵シミュレーションゲーム制作の老舗・カイロソフト。過去には藤子・F・不二雄先生のキャラクターが登場するゲーム「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」を発売し、大ヒットとなった。
「ONE PIECE」の原作者・尾田栄一郎先生からのコメントでは、「伊集院さんがほめてたカイロソフトが作ってくれたゲームです！ よって、面白いです!!」と熱弁。「買うからなコノヤロー！」と作中キャラの口真似も交えつつ、期待を寄せていた。
ユーザーからは「特定のキャラがルフィについて語るとか、掛け合いがおもしろい！」「やることが…やることが多い！」「めちゃめちゃ面白くて永遠に出来てしまう」「絵面がカオスｗ」「カイロソフトのゲームってだけでやりたい」「期待通り面白いぞ！」「ワンピファンが何年こういうゲームを待っていたと思ってるんだ…遊び尽くしてやるから覚悟しとけ!!」など、熱量の高い声が多く寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：ONE PIECE 海のごちそうレストラン
ジャンル：海上レストラン経営シミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
開発：カイロソフト
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）／iOS／Android
配信日：配信中（2026年10月22日）
価格：
通常版：3960円（パッケージ）／2970円（ダウンロード）
特装版：9900円（パッケージ）
超特装版：1万5400円（パッケージ）
スマホ版：2000円（ダウンロード）
※パッケージ通常版はNintendo Switch 2のみ
CERO：A（全年齢対象）
©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
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