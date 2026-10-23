バンダイナムコエンターテインメントは10月22日、ドット絵の海上レストラン経営シミュレーションゲーム「ONE PIECE 海のごちそうレストラン」を発売した。

本作は、麦わらの一味が登場する「ONE PIECE」のゲーム最新作。「バラティエ２号店」の新米スタッフとして、サンジとの料理開発、こだわりのインテリア配置などを通して、400以上のキャラクターをおもてなし！ 自分だけのレストラン作りを楽しめる。

開発はドット絵シミュレーションゲーム制作の老舗・カイロソフト。過去には藤子・F・不二雄先生のキャラクターが登場するゲーム「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」を発売し、大ヒットとなった。

「ONE PIECE」の原作者・尾田栄一郎先生からのコメントでは、「伊集院さんがほめてたカイロソフトが作ってくれたゲームです！ よって、面白いです!!」と熱弁。「買うからなコノヤロー！」と作中キャラの口真似も交えつつ、期待を寄せていた。

ユーザーからは「特定のキャラがルフィについて語るとか、掛け合いがおもしろい！」「やることが…やることが多い！」「めちゃめちゃ面白くて永遠に出来てしまう」「絵面がカオスｗ」「カイロソフトのゲームってだけでやりたい」「期待通り面白いぞ！」「ワンピファンが何年こういうゲームを待っていたと思ってるんだ…遊び尽くしてやるから覚悟しとけ!!」など、熱量の高い声が多く寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：ONE PIECE 海のごちそうレストラン

ジャンル：海上レストラン経営シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

開発：カイロソフト

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）／iOS／Android

配信日：配信中（2026年10月22日）

価格：

通常版：3960円（パッケージ）／2970円（ダウンロード）

特装版：9900円（パッケージ）

超特装版：1万5400円（パッケージ）

スマホ版：2000円（ダウンロード）

※パッケージ通常版はNintendo Switch 2のみ

CERO：A（全年齢対象）

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.