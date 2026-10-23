ろうきんアプリ、PHP脆弱性対策で停止　リニューアル版は再開

労働金庫連合会は10月22日、PHPに関するセキュリティ上の脅威情報の公表を受け、「ろうきんアプリ」と「ろうきんiDeCo WEB申込み」を一時停止していると発表した。安全性の確保が完了次第、対象サービスを再開するとしている。

一方、10月6日にリニューアルした新バージョンのろうきんアプリは対策が完了し、サービスを再開したと説明している。リニューアル前のバージョンは引き続き停止しており、再開まで待つよう求めている。