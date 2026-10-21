保育ICT「コドモン」停止、重大な脆弱性で　22日に再開予定

コドモンは10月21日、保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」について、保護者アプリを含む全サービスを停止したと発表した。利用しているソフトウェアに重大な脆弱性が確認されたことを受け、攻撃のリスクを踏まえ、予防的な措置として停止したという。10月22日早朝に再開する見込み。現時点で不正アクセスや情報漏えいは確認していないとしている。

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