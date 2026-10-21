Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第828回
低遅延ゲーミングヘッドセットが欲しいなら。2.4GHzワイヤレス接続OKのASUS ROG Peltaがタイムセールで21％オフ
2026年10月21日 18時15分更新
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ASUSのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのワイヤレスゲーミングヘッドセット「ASUS ROG Pelta（ムーンライトホワイト）」が販売中だ。参考価格は2万1192円だが、タイムセールにより21％オフの1万6784円で購入可能だ（10月21日時点）。
本製品は、2.4GHz・USB Type-C・Bluetooth接続に対応するゲーミングヘッドセット。高品質で鮮明なサウンドを実現させたという50mmのROGチタンコーティングダイヤフラムドライバー、10mmの広帯域ブームマイク、約309gの軽量および3段階調整可能なエラスティックヘッドバンドなどが特徴だ。
無線・有線・Bluetoothの接続に対応
ユーザーレビューを見ると"音質が良い／2.4GHzはBluetoothよりも遅延もなく、接続も安定／眼鏡着用で長時間でも痛くならない"といった声が寄せられている。2.4GHz無線・USB Type-C有線・Bluetoothの接続モード、装着感、音質の評価が高い模様。現時点では21％オフの価格で購入可能だ。気になった人は本製品をチェックしてみては？
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