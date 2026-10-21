ヌルヌル画質で遊べる320Hz/0.5msの27型WQHDゲーミングディスプレーが4万円台！ Mini LED＆量子ドットの色彩表現に感動

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INNOCNの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、INNOCNの27型WQHDゲーミングディスプレー「GA27T1M」が販売中だ。参考価格は6万8500円だが、タイムセールにより33％オフの4万5599円で購入可能だ（10月21日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。Mini LEDおよび量子ドットを搭載しているほか、330Hzのリフレッシュレート、0.5msの応答速度、可変リフレッシュレート技術、ホワイトカラーなどが特徴だ。

320Hz・Mini LED・WQHDのモデルが4万円台

ユーザーレビューを見ると"高リフレッシュレートだけあってかなり滑らかで綺麗"といった声が寄せられている。6万円台の本機だが、現時点では4万円台のセール価格で購入可能だ。Mini LED搭載のゲーミングディスプレーが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？