Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第826回
【任天堂ライセンス製品】Switch 2本体とゲームカードを持ち運べるハードケースが10％オフ
2026年10月21日 17時45分更新
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スリムハードポーチ プラス for Nintendo Switch 2をチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】スリムハードポーチ プラス for Nintendo Switch 2 インディゴブルー【Switch2専用】」が販売中だ。参考価格は2781円だが、執筆時点では10％オフの2503円で購入できる（10月21日時点）。
本製品はNintendo Switch 2とゲームカードを収納できるポーチで、任天堂の公式ライセンスを取得している。手触りの良い布調素材をはじめ、衝撃吸収に優れたEVA素材、10個しまえるゲームカード収納ポケット、豊富なカラーバリエーションなどが特徴だ。
任天堂の公式ライセンス取得済み
ユーザーレビューを見ると"ライセンス製品だけあってしっかりしていて使いやすい／軽くて持ち運びやすく、しっかり保護してくれる／色合いも好み"といった声が寄せられている。現時点では10％オフの価格で購入可能だ。Switch 2用のケースが欲しい人、公式ライセンス製品を探している人にオススメできる。
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