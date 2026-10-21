6000円台でラピトリが使える超コスパのゲーミングキーボードが過去1ヶ月で500点以上売れてます！

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MonsGeekのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、MonsGeekのゲーミングキーボード「FUN60 Pro SP」が販売中だ。価格は6490円。

本製品は、ラピッドトリガーを搭載した有線ゲーミングキーボードで、0.01～2.00mmまで調整可能だ。そのほか、8Kポーリングレートや主要5種類の磁気式キースイッチとのホットスワップに対応している。

ラピトリ搭載の超コスパモデル

ユーザーレビューを見ると"キーのぐらつきが全くと言っていいほどない／ラピットトリガーは0.01mmからしっかり動作していていい／ゲーム用に最適"といった声が寄せられている。過去1ヶ月で500点以上購入されているという本機。1万円以下でラピッドトリガーを触ってみたい人にオススメできる一台だ。