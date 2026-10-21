高精細4Kも480Hzの高速表示も！ ASUS「ROG Swift OLED」新型モニター2機種が登場

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、4K有機ELゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG32UCWM」と「ROG Swift OLED PG27UCWM」を10月23日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。31.5インチのPG32UCWMと26.5インチのPG27UCWMはいずれも、True RGBストライプ配列のタンデムRGB有機ELパネルとTrueBlack Glossyコーティングを採用し、4K/240HzとFHD/480Hzを切り替えられるデュアルモードに対応する製品だ。

両機種の大きな特徴は、ホットキー操作で画質重視の4K/240Hz表示と、eスポーツ向けのFHD/480Hz表示を瞬時に切り替えられる点にある。応答速度は0.03ms（GTG）で、NVIDIA G-SYNCとAMD FreeSync Premium Proにも対応するため、映像のズレやカクつきを抑えた滑らかな描写が期待できる。

表示品質も見逃せない。タンデムRGB有機ELパネルは従来のWOLEDパネルと比べ、特に高輝度時の色域容積を最大27%広げるとしており、DCI-P3 99%の広色域、Delta E<2の色精度、10bitカラーにも対応する。さらに、ゼロヘイズ光学層を備えたTrueBlack Glossyにより映り込みを38%低減し、コントラスト比1,500,000:1、Dolby Vision対応、VESA DisplayHDR 400 True Black認証取得という仕様で、暗部の表現力と鮮やかさを両立するモニターだ。

機能面では、GaNFET技術によって廃熱を約35%、排気口温度を約10%抑え、ASUS OLED CARE PROのNeo近接センサーが離席を検知して画面を黒表示に切り替えることで焼き付きを抑える設計だ。加えて、DisplayPort 2.1a UHBR20（80Gbps）や90W USB Power Delivery対応のUSB Type-C、HDMI 2.1×2、USBハブも備え、PCからゲーム機まで幅広い機器と接続できる。