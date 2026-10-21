フルHD環境で最新ゲームもOK、動画編集も快適なRTX 5060搭載ゲーミングノートが4万円引き

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は24万9800円だが、タイムセールにより16％オフの20万9800円で購入できる（10月20日時点）。

本製品は、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

初心者に打ってつけのゲーミングノートPC

スペックを見る限り、フルHDの環境で遊ぶならこれぐらいで十分といった印象だ。最新ゲームはもちろん、軽めの動画編集も快適にこなせるだろう。そんな本機は、現時点だと16％オフの価格で販売中だ。20万円台の予算に見合うゲーミングノートPCを探している人、ゲーミングノート初心者の人は本製品をチェックしてみては？