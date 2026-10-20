Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第819回
RTX 5060搭載大画面ゲーミングノートPCがタイムセールでまさかの20万円切り！
2026年10月20日 19時45分更新
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Lenovoの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.6型ゲーミングノートPC「【Amazon.co.jp限定】Lenovo LOQ Essential 15IRX11」が販売中だ。タイムセールにより19万5700円で購入可能だ（10月20日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5060・16GB・1TB M.2 SSDのモデルが20万円切り
ユーザーレビューを見ると"16GBでも快適に動く／簡単な動画編集もストレスなし／ゲームや仕事に最適"といった声が寄せられている。十分すぎるスペックが魅力の本製品は、現時点では20万円を切る価格で購入できる。30万円相当のゲーミングノートを安くゲットしたい人は早めにチェックしてみては？
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