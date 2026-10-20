「足音が聴き取りやすい」と評判のAcer製ゲーミングヘッドセット、1万円切りの価格でセール中

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Acerのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerのゲーミングヘッドセット「OHR632（ブラック）」が販売中だ。参考価格は1万3999円だが、執筆時点では29％オフの9999円で購入可能だ（10月20日時点）。

本製品は、2.4GHzワイヤレスUSB・Type-C・Bluetooth・3.5mm有線の接続に対応するゲーミングヘッドセット。約20msの低遅延ワイヤレス技術のほか、-42dBの高感度ノイズキャンセリングマイク、7.1chバーチャルサラウンド対応の50mm大口径ドライバー、フル充電で40時間以上使えるというバッテリーなどが特徴だ。

初心者に最適な高性能ゲーミングヘッドセットがセール中

ユーザーレビューを見ると"ワイヤレスで使いやすく、遅延もなく、快適に使える／耳にフィットするデザイン／足音や周囲の音が聴き取りやすい"といった声が寄せられている。使い勝手の良さがポイントになっていて、初心者に最適という声も見受けられる。

現時点では29％オフの価格で販売中だ。複数の接続ができるゲーミングヘッドセットが欲しい人、ハイエンドなゲーミングヘッドセットが欲しい人にオススメできる。