Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第816回
充電スタンド付きのGameSir製ゲームコントローラーを発見。ホール効果スティックや1000Hzポーリングレートなどお値段以上の多機能ぶり
2026年10月20日 18時30分更新
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GameSirのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのゲームコントローラー「GameSir Cyclone 2」が販売中だ。価格は8599円。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルなどに対応するゲームコントローラーで、2.4GHzワイヤレスドングル・有線・Bluetoothの接続に対応する。同社独自のTMRスティックに加え、1000Hzのポーリングレート、マイクロスイッチフェイスボタン、スタンド式の充電ステーションなどが特徴だ。
純正以上を求めている人にオススメ
ユーザーレビューを見ると"グリップ感・操作性・ボタンの感触が良い／操作がしやすくてゲームの没入感がアップ／スタンド充電はありがたい"といった声が寄せられている。純正以上の性能や付属の充電スタンドなどがポイントになっているようだ。純正以上の性能を求めている人、充電スタンド付きのゲームコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？
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