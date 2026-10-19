AMD Ryzen 7 9800X3D×RTX 5070搭載PCが51,000円オフ！ 10月20日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで10月20日に「2026/10/20 24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月20日0:00から10月20日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大64,000円オフとなる。対象は全10商品で、購入はセール特設ページおよび各商品ページから行える。

注目機種の一つは「ZEFT R65WW」だ。AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、メモリは16GB DDR5、ストレージは1000GB SSD、ケースはbe quiet! SILENT BASE 802 Black、電源は1000W 80Plus Goldだ。通常659,800円（税抜）から64,000円オフの595,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。

「ZEFT Z56BG」は、Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた構成だ。メモリ32GB DDR5、1000GB SSD、チップセットはIntel B860、電源は850W 80Plus Goldとなる。通常579,800円（税抜）から55,000円オフの524,800円（税抜）で、こちらも送料無料だ。



ほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を備える「ZEFT R61GR」が通常519,800円（税抜）から51,000円オフの468,800円（税抜）で用意される。

セール対象の各モデルは、Windows 11 HomeまたはWindows 11 Proを搭載し、DDR5メモリやSSDを採用するなど、ゲーム用途から高負荷作業まで見据えた仕様がそろう。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行え、各商品ページでは個別の構成や詳細を確認できる。期間限定のため、希望の構成がある場合は早めのチェックが有効だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。