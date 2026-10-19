AMD Ryzen 7 9800X3D×RTX 5070搭載PCが51,000円オフ！ 10月20日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで10月20日に「2026/10/20 24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月20日0:00から10月20日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大64,000円オフとなる。対象は全10商品で、購入はセール特設ページおよび各商品ページから行える。
注目機種の一つは「ZEFT R65WW」だ。AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、メモリは16GB DDR5、ストレージは1000GB SSD、ケースはbe quiet! SILENT BASE 802 Black、電源は1000W 80Plus Goldだ。通常659,800円（税抜）から64,000円オフの595,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。
「ZEFT Z56BG」は、Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた構成だ。メモリ32GB DDR5、1000GB SSD、チップセットはIntel B860、電源は850W 80Plus Goldとなる。通常579,800円（税抜）から55,000円オフの524,800円（税抜）で、こちらも送料無料だ。
ほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を備える「ZEFT R61GR」が通常519,800円（税抜）から51,000円オフの468,800円（税抜）で用意される。
セール対象の各モデルは、Windows 11 HomeまたはWindows 11 Proを搭載し、DDR5メモリやSSDを採用するなど、ゲーム用途から高負荷作業まで見据えた仕様がそろう。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行え、各商品ページでは個別の構成や詳細を確認できる。期間限定のため、希望の構成がある場合は早めのチェックが有効だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります