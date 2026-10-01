第78回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報
ゲーミングPC、黒や白じゃ物足りない？ ゴールドの筐体にRyzen 7 7800X3D＆RX 9070 XTを詰め込んだ本格派！
ゲーミングPCを選ぶなら、やはり性能が第一。しかし、せっかく何十万円もかけて購入するのだから、見た目にもこだわりたいもの。定番のブラックやホワイトもいいが、もう少し個性的なデザインが欲しい。そんな人に注目してほしいモデルがある。
STORMが販売している「GKG-PSK78X3D97XT」は、ゴールドカラーの筐体が目を引くデスクトップゲーミングPC。CPUにRyzen 7 7800X3D、GPUにRadeon RX 9070 XTを搭載し、ゲームを本格的に楽しめるスペックを備えている。価格は34万9800円だ。
Ryzen 7 7800X3DとRX 9070 XTでゲームを快適に
価格：349,800円
【CPU】Ryzen7 7800X3D
【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
まず注目したいのが、ゲーム性能を重視したCPUとGPUの組み合わせ。CPUにはAMDのRyzen 7 7800X3Dを採用。8コア／16スレッド構成で、大容量のキャッシュメモリーを実現する「3D V-Cache」技術を搭載している。ゲームの処理に強みを持つプロセッサーだけに、快適なプレイ環境を求める人には魅力的な選択肢となる。
グラフィックスを担当するのは、16GBのビデオメモリーを備えたRadeon RX 9070 XT。フルHDでのゲームプレイはもちろん、WQHDなどの高解像度環境でも実力を発揮できるGPUだ。映像の美しさを楽しみたいタイトルから、描画負荷の高いゲームまで、幅広い用途を視野に入れられる。
メモリーはDDR5 32GBを標準搭載しており、ゲームと同時にブラウザーやチャットツールなどを利用する際にも余裕を持ちやすい構成となっている。ストレージにはNVMe SSDを1TB用意。大容量化が進む最近のPCゲームを複数インストールすることも考えられた構成だ。OSはWindows 11 Homeを採用している。
目を引くゴールドのPCケース！
液晶付き水冷クーラーも見逃せない
採用しているPCケースは、MSIの「MAG PANO M100R PZ GOLD」。ゲーミングPCといえばブラックやホワイトが定番だが、こちらはゴールドを基調としたデザイン。デスク周りの雰囲気をガラリと変えてくれそうな、ひと味違う存在感がある。
しかも、こだわっているのはケースだけではない。CPUの冷却には、STORMの簡易水冷クーラー「ST-AIO240_MAX GOLD」を採用。大画面の液晶を備えており、PC内部のビジュアルにもアクセントを加えている。見た目のインパクトと実用的なゲーム性能を両立させた1台といえる。
さらに、無線LANとBluetoothに対応するマザーボードを搭載し、電源ユニットには850Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用している。見た目のインパクトだけに頼らず、基本的な装備もしっかり整えている。
カスタマイズ不要なら即納モデルという選択肢もアリ！
高性能なゲーミングPCを購入するとき、意外と気になるのが納期。スペックをあれこれ比較して、ようやく欲しいPCを見つけたのに、届くまで長くかかるとなると少し残念な気分になるかもしれない。
その点、「GKG-PSK78X3D97XT」は即納モデルとして販売されている。営業日の午前9時までに注文し、銀行振込の入金、またはショッピングクレジットの審査が完了していれば、当日発送に対応。土日祝日を挟む場合は翌営業日の発送となる。
ただし、即納専用モデルのため、パーツ構成のカスタマイズには対応していない。CPUやGPU、メモリーなどを自分好みに変更したい人は注意が必要だが、標準構成で十分と考えるなら、むしろ選びやすいモデルといえるだろう。
価格は34万9800円。Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070 XTの組み合わせに、32GBメモリー、1TB SSD、そしてゴールドの個性的なデザイン。性能も外観も妥協したくない、しかもなるべく早く使い始めたい。そんな人にチェックしてほしいゲーミングPCだ。
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