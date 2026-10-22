第84回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

1万6500円で「32GBメモリー」にアップグレード!? ゲーミングPC購入者向けお得なキャンペーン

文●ASCII

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　BTOパソコンメーカーのSTORM（ストーム）では、対象パソコンのメモリカスタマイズ費用を25%オフにするキャンペーンを開催中だ。

　具体的には、16GBメモリー（DDR4）搭載モデルの購入時、通常2万2000円のところ、1万6500円の追加で32GBメモリーへのアップグレードを提供している。

 

　例えばRyzen 7 5700Xを搭載するゲーミングPC「FK2-57X56」の場合、Ryzen 7 5700X、32GBメモリー（DDR4）、GeForce RTX 5060、1TB SSD（NVMe）という構成で、19万6300円で購入できるぞ！

　半導体が高騰する中、この価格で大容量のメモリーにアップグレードできるキャンペーンはとても貴重。ゲーミングPCの軽快な動作に直結するメモリー容量にこだわりたいなら、要チェックのキャンペーンだ！

　キャンペーンは、11月23日まで実施予定。ただし、期間中でも早期に終了する可能性があるとのことなので、狙っているモデルがある方は、チャンスを逃さないように！

 

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