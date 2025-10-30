ヤマハのWi-Fi 7対応「WLX333」「WLX232」がグッドデザイン賞を受賞
ヤマハは、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2026年度グッドデザイン賞」において、最新の無線LAN規格Wi-Fi 7に対応した無線LANアクセスポイント『WLX333』および『WLX232』が「グッドデザイン賞」を受賞したと発表した。
『WLX333』『WLX232』は、高速化・低遅延化に加え、混雑環境下でも安定した通信を実現するWi-Fi 7対応の無線LANアクセスポイントだ。オフィスや教育機関、医療機関など多様な現場において、円滑な業務遂行を支える快適なネットワーク環境を提供する。
審査では、従来は機能性や設置性が優先されがちだったインフラ機器に対し、プロダクトとしての「表情」や空間との調和を追求した点が高く評価された。特にブラックスケルトン仕様について審査委員は、「基板やLEDを隠すべき内部機構ではなく、あえて見せる要素として扱っている点は面白い。三次曲面に映り込む陰影とリフレクションが美しく、性能、構造、素材表現を一体で考え、インフラ機器のあり方を示したデザイン」と評している。
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