RTX 5080搭載ゲーミングPCが9万円オフ！ パソコンショップSEVEN、10月18日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月18日0:00から10月18日23:59まで、同社が運営するパソコンショップSEVENにて「2026/10/18 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPC計10商品で、最大90,000円オフの特価が用意されるという。
注目の1台は「ZEFT R60RM」だ。AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5080、メモリ64GB DDR5、2TB SSDを搭載し、Windows 11 Home 64ビット版を採用する。ミドルタワーケースと850W 80Plus Gold電源を備え、通常839,800円から90,000円オフの749,800円（税抜）となる。送料は無料で、購入は特設ページから行う。
そのほかにも、「ZEFT R61GL」はAMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を搭載し、通常525,800円から52,000円オフの473,800円（税抜）となる。「ZEFT R66AV」はAMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせ、通常299,800円から11,000円オフの288,800円（税抜）で販売する。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を備え、送料無料だ。
パソコンショップSEVENのセール特設ページでは、今回紹介した3機種以外も含めて全10商品が対象となる。購入は各商品ページ、または特設ページから可能だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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