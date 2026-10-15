ゲーミングPCが最大18万7000円引き・送料無料！ パソコンショップSEVENの10月17日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月17日にパソコンショップSEVENの「2026/10/17 24時間限定セール」を開催する。セール期間は10月17日0:00から10月17日23:59までの1日限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大187,000円オフで購入できる内容だ。送料は無料となる。

主な対象製品のひとつが「ZEFT R65XQ」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、プロセッサはAMD Ryzen 9 9950X3D2、グラフィックボードはGeForce RTX 5090、メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDという最上位構成で、ケースはFractal Pop XL Silent Black Solid、電源は1300W 80Plus Platinumだ。通常価格1,776,800円から187,000円オフの1,589,800円（税抜）で、送料無料となる。

同じく対象となる「ZEFT G62CE」は、Intel Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5060を組み合わせたミドルクラスのゲーミングPCだ。メモリは16GB DDR5、ストレージは1000GB SSD、チップセットはIntel B860、電源は650W 80Plus Bronzeで、通常337,800円から24,000円オフの313,800円（税抜）となる。



さらに「ZEFT R60HA」は、AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5050を搭載し、16GB DDR5、1000GB SSD、ミドルタワーケース、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常308,800円から21,000円オフの287,800円（税抜）だ。

セール対象はこのほかにもあり、合計10商品が割引対象となる。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う形だ。高性能GPU搭載モデルを狙うゲーマーから、コストを抑えて最新環境を導入したいユーザーまで、幅広い需要に応える内容となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。