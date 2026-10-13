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NVIDIA、64GB版「DGX Spark」約79万円から　128GB版の発売時より高価格に

2026年10月13日 15時45分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　NVIDIAは10月2日、デスクトップAIシステム「DGX Spark」の統合メモリ64GBモデルを発表した。米国ではAcer、ASUS、Dell、Gigabyte、HP、MSIの6社から10月23日に発売され、価格は4999ドル（約79万円）から。

　DGX Sparkは、大規模なAIモデルをクラウドに頼らず手元で動かせる小型コンピューター。新たな64GB版も従来の128GB版と同じ「GB10 Grace Blackwell」スーパーチップを搭載し、AI演算性能は最大1PFLOP（FP4）、メモリ帯域幅は273GB/s。基本的な処理性能を維持しながら、メモリ容量を半分に抑えた構成となっている。

　NVIDIAによると、64GB版では最大1000億パラメーターのAIモデルをローカルで実行できるという。128GB版の最大2000億パラメーターには及ばないものの、比較的小規模な言語モデルを使ったAIエージェントの開発や、機密データを外部に送らないAI処理などに活用できる。

　気になるのは価格だ。64GB版の4999ドルは、128GB版の発売時価格である3999ドルより1000ドルも高い。NVIDIAは2026年2月、世界的なメモリ供給不足を理由に128GB版「Founders Edition」の希望小売価格を4699ドルへ引き上げているが、今回の64GB版は当時の改定後価格を300ドル上回っている。

　128GB版はその後もさらに値上がりが続き、10月には6950ドル（約110万円）となった。現在の価格で比較すれば、64GB版は1951ドル安い選択肢となるが、わずか1年前には128GB版を3999ドルで購入できたことを考えると、なかなか複雑な気分になる。メモリ容量を半分にしたモデルが、かつての上位モデルより高いという状況は、AI需要の拡大に伴うメモリ価格上昇の影響を感じさせる。

　一方、64GBではメモリが足りないという場合に備え、NVIDIAは2台のDGX Sparkを接続する使い方も提案している。搭載するConnectX-7ネットワークを使って2台を接続すれば、合計128GBのメモリを利用でき、最大2000億パラメーターのモデルに対応するという。

　約79万円という価格は、一般的な高性能PCと比べても高額だ。ローカルAIを本格的に活用する開発者には選択肢が増える一方、趣味でAIを試してみたいという人にとっては、まだまだ贅沢なマシンと言えそうだ。

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