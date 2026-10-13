JR東日本など7社、紙のきっぷが「QRコード」に　2027年春から

プレスリリースより

京成電鉄、京浜急行電鉄、仙台空港鉄道、東京モノレール、東武鉄道、JR東日本、北総鉄道の7社は10月13日、2027年春からQR乗車券のサービスを始めると発表した。

対象は7社の全路線・全駅。券売機で発行する紙の乗車券にQRコードを印刷し、対応する自動改札機にかざして入場する。スマートフォンだけで乗る方式ではなく、紙のきっぷを使い続ける形だ。

出場時は改札機に設けた回収口へきっぷを入れる。QR乗車券に対応する改札機がない駅では、有人窓口を利用する。設置されている機器によって使い方が異なるため、各駅での詳細は各社が今後案内するという。

券売機で発行するQR乗車券は、原則として縦57.5×横85mmの大型券となる。現在の磁気乗車券の小型券は30×57.5mmで、QRコードを読み取りやすくするため券面を大きくする。

7社は、交通系ICカードやモバイルSuica・PASMOを中心にチケットレス化を進める一方、磁気乗車券からQR券への移行も進める。2027年春の開始時点で磁気券が一律に廃止されるとは発表しておらず、移行に伴う券種や利用方法の変更は各社から改めて案内するという。