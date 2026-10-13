特許庁でサーバー障害　各種照会など時間をあけてアクセスを

特許庁のサーバーで10月13日、障害が発生。同日14時40現在、一部サービスでエラーが出る状態となっている。

影響を受けるサービスは、各種照会、オンライン閲覧請求、オンライン発送書類の受取など。

同庁は対象サービスについて、時間をおいて利用するよう案内している。