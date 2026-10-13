パソコンショップSEVEN、10月16日限定で最新ゲーミングPCなど最大86,000円オフのセールを実施

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて10月16日限定の「2026/10/16 24時間限定セール」を実施する。開催期間は10月16日0時から10月16日23時59分までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、対象の全10商品が最大86,000円オフとなる。

注目機種のひとつが「ZEFT R60TB」だ。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせ、Windows 11 Pro 64ビット版、64GB DDR5メモリ、1TB SSD、850W 80Plus Gold電源を搭載する構成だ。通常825,800円から86,000円引きの739,800円（税抜）で、送料無料で購入できる。

ほかにも、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070 Tiを採用した「ZEFT R61BZ」は599,800円（税抜）、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070を搭載した「ZEFT R60HS」は445,800円（税抜）で販売される。

購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。対象商品の詳細や各モデルの仕様は各商品ページで確認でき、送料は無料となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。