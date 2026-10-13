パソコンショップSEVENの10月15日限定セール、RTX 5080搭載「ZEFT Z55HS」が最大割引の対象に

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月15日に「2026/10/15 24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月15日0:00から10月15日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大81,000円オフの特価を用意する。対象商品は全10商品で、購入は特設ページから行う形式だという。
注目モデルの「ZEFT Z55HS」は、Intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5080、64GBメモリ、2TB SSDを搭載するハイエンド構成だ。通常819,800円（税抜）から81,000円引きの738,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。OSはWindows 11 Pro 64ビット版で、チップセットはIntel Z890、電源は850W 80Plus Gold電源を採用する。
ほかにも、「ZEFT R66N」はAMD Ryzen 7 7700とRadeon RX 9060XT、32GBメモリ、1TB SSDを備え、通常363,800円（税抜）から26,000円オフの337,800円（税抜）となる。「ZEFT Z54X」はIntel Core Ultra7-265KとGeForce RTX5050、32GBメモリ、1TB SSDを搭載し、通常349,800円（税抜）から21,000円オフの328,800円（税抜）だ。いずれもWindows 11を搭載し、送料無料で提供する。
セール対象はゲーミング用途を意識した高性能モデルから、比較的コンパクトなマイクロタワー構成までそろう。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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