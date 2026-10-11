このページの本文へ

昨年に引き続き開催された「UCC カプセル 珈琲店」、ランダム性で新しい味との出会いを！

2026年10月11日 19時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

東京ミッドタウン日比谷の1階アトリウムで開催する期間限定イベント「UCCカプセル珈琲店」

　東京・日比谷で10月9日〜10月12日の4日間、期間限定イベント「UCCカプセル珈琲店」が開催中だ。10月10日の「UCCカプセルコーヒーの日」に合わせ、カプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド（DRIP POD）」の魅力を体感できる無料のイベントであり、今年で3年目の開催となる。

今年は5mの巨大ガチャが登場！

　今年は東京ミッドタウン日比谷の1階アトリウムに、吹抜けの開放的なロケーションを活かした特設ブースを設置して、ドリップポッドで淹れた無料のコーヒーを振る舞う。初日から多くの来場者が訪れ、賑わいを見せていた。

　UCC カプセル 珈琲店は、ガチャを回すことで手に入る「コーヒーカプセルとお菓子の組み合わせ（マリアージュ）」を楽しむイベントだ。会場内にはタカラトミーアーツ監修のもと、特別に制作された高さ約5メートルの史上最上級「珈琲ガチャ」が設置されている。

5mの巨大ガチャに臨む

　スマホの画面を見せて受付でコインを受け取り、通常ガチャマシンの7倍という巨大なハンドルを来場者が回すと、ドリップポッド専用カプセルとお菓子、そのマリアージュを解説したカードを収めたカプセルが転がり出てくる。ハンドルにはガチャ特有のカチカチとした手応えがあり、リアルなガチャ体験ができるのもこだわりのポイントだ。

ダイヤルも通常の7倍という巨大サイズだ。

　提供するドリップポッド専用カプセルはUCCが厳選した全14種類（定番12種およびスペシャルティカプセル2種）で、その味わいを引き立てるお菓子（フルーツタルトやリンゴの羊羹、フロランタンなど）もプロが厳選したものだという。

メディア向け説明会で登壇した、ソロフレッシュコーヒーシステム株式会社 ドリップポッド ブランドディレクターの西川満美子氏（中央）、同 ドリップポッド PR担当 中村 文氏（右）、タカラトミーアーツガチャ・キャンディ事業部ガチャマーケティング営業部 マーケティング課課長南 知輝氏

カプセル×カプセルで新しい出会いの機会を提供

　UCCカプセル珈琲店は「コーヒーカプセル」と「カプセルトイ」がコラボしたイベントだ。重視しているのは、新しいコーヒーとの出会い。来場者自身が飲みたいコーヒーを選ぶのではなく、偶然性（ランダム性）を取り入れることによって、普段は手に取らないコーヒーの味に気付ける機会を提供する。

カプセルとお菓子のマリアージュの例

実際に出てくるカプセル

中にはコーヒーカプセルとお菓子、リーフレットが入っている。

　同時に、カプセル式ドリップコーヒーマシンのおいしさや手軽さを伝えることも狙っている。UCCのフラッグシップモデルである「DRIP POD YOUBI」はプロのハンドドリップの技を精密に再現できる点が特徴。来場者自身が自分で操作して、自分でも美味しい淹れたての一杯味える体験の提供も重視している。

　会場内には、DRIP POD YOUBIの本体カラーに合わせた5つのスペース（リビング、ワークスペース、和室、ダイニング、ベッド空間）が用意されており、リラックスした雰囲気の中でコーヒーを楽しめる。仕事や街歩きで日比谷を訪れた人が、ほっと一息つくのに最適な空間と言えるだろう。

偶然性を取り入れて新しいコーヒーの魅力を

　六本木で開催された昨年のUCC カプセル 珈琲店には、4日間の開催で約4000人が参加し、体験後のアンケートでは97パーセントが「美味しい」と回答するなど、カプセル型ドリップコーヒーに対する満足度の高さを確認できた。

　その一方で、UCCが別の機会に実施した意識調査によると、日常的にコーヒーをよく飲む人ほど「味のマンネリ化」を感じており、あまり飲まない人は「好みのコーヒーに出会えていない」という現状が浮き彫りになったという。

　例えば、週に6〜7杯以上を飲むヘビーユーザー層は2人に1人が「いつもの味にマンネリを感じている」と回答。逆に、週に1〜5杯飲むライト〜ミドルユーザーでは3人に1人が「味が好みに合わず残してしまった」「新しい豆に挑戦して失敗した」という経験を持っているという。

　これをUCCは、新しい味を試したいという気持ちはありつつも、選択の失敗はしたくないという心理的ハードルがあると捉えている。

　こうした「マンネリ化」と「失敗への不安」という二重の課題に対し、偶然性で応えるというのが本施策のポイントだ。普段は自分から選ばないような未知のフレーバーであっても、ガチャというエンタメ体験を経ることで前向きに受け入れてもらえる。固定化しがちな日常の飲用習慣に新しい要素を投げかけ、カプセル式ドリップコーヒーの持つ豊富なラインアップと本格的な美味しさを伝えるためのマーケティング施策がUCC カプセル 珈琲店なのである。

タカラトミーアーツとの連携したブランディング

　本イベントを力強く支えているのがタカラトミーアーツである。昨年に引き続いてのコラボとなるが、同社としても過去に例がないという巨大ガチャの制作や11月の全国発売に先駆けて実施する「UCC上島珈琲 めじるしガチャマスコット」を会場で先行販売するなど、より深い内容になっている。

UCC上島珈琲 めじるしガチャマスコットの展示

小さいが非常にリアルな再現、コーヒー豆を入れる袋のやわかな質感も感じられる。

細かい文字までディテールが再現されている。

　UCC上島珈琲 めじるしガチャマスコットは、「DRIP POD YOUBI」や「UCCミルクコーヒー」といったUCCの代表的製品をミニチュア化したもので、パッケージ裏面の極小文字まで忠実に再現された精巧な仕上がりだ。

　異業種コラボによって、従来のコーヒーマーケティングではアプローチしにくかった20〜30代の女性層やエンタメに関心が高い若年層へのリーチも期待しているという。イベント会場での「体験」（コト）をカプセルトイという「プロダクト」（モノ）に変換して持ち帰ることで、消費者の日常の中にUCCブランドとの継続的な接点を創出するという、長期的・多層的なブランディング施策でもあるのだ。

2026年は東京以外の会場でも展開

　2026年のUCC カプセル 珈琲店は、施策を東京以外にも拡大した。

　フラッグシップ会場となる東京ミッドタウン日比谷での開催期間は2026年10月9日（金）〜10月12日（月・祝）までの4日間で10:00〜19:00までの開催となる（初日のみ12:30〜19:30）。公式SNS（InstagramまたはX）をフォローすることで誰でも無料で巨大珈琲ガチャを回せ、抽出体験とイートインでのマリアージュを楽しむことができる。

　加えて、10月10日（土）と10月11日（日）の2日間にわたり、愛知県のイオンモール熱田、大阪府のイオンモール大日、広島県のイオンモール広島祇園の3都市の商業施設でもイベントを開催する。

　東京以外の会場では、簡単なアンケート回答により無料でガチャ体験が可能となっており、東京会場での5000人、イオンモール3会場での6000人を合わせた合計1万1000人の体験者数を目標として設定している。

　この全国展開によって、これまで都市部を中心に行われてきたカプセルコーヒーの魅力を地方都市のファミリー層や幅広い生活者へと幅広く届けることを目指すという。

　日本のコーヒー文化を長年牽引してきたUCCが、テクノロジーとエンターテインメントを融合させて提案する「まだ知らないコーヒーの楽しさ」との出会いは、単なるイベント体験の先にある、人々の日常のコーヒータイムをより豊かで広がりのあるものへと変えていくはずだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン