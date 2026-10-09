アップル、10月13日にスマートホーム新製品発表か

Xより

アップルのマーケティング担当上級副社長Greg Joswiak氏が10月8日、Xに「Welcome home. October 13.」と投稿。10月13日に向けた新製品発表を予告した。スマートホーム関連の新製品が登場するとみられている。

Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI — Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026

発表が予想されているのは、ディスプレイを搭載した新型スマートホームハブ、HomePod miniの後継モデル、新型Apple TV 4Kの3製品。スマートホームハブは、約6インチの正方形ディスプレーを備え、壁掛け型とスピーカーベース付きの据え置き型が用意されるという。AI対応のSiriを通じて家電を操作できるほか、家族の顔を認識する新機能の登場も噂されている。

そのほかにアップルが韓国LG Electronicsと共同開発しているとされるスマートロックやドアベル、セキュリティカメラなどの登場も噂されているが、発表されるかどうかは不明。いずれの製品もAI対応のSiriとの連携が重要になるとみられ、アップルが家庭向けAIデバイスの展開を本格化させる発表となりそうだ。