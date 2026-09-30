高性能ゲーミングPCが即納！ Ryzen 7 7800X3DとRX 9070 XT搭載のSTORM「幻界GOLD」

ゲーミングPCブランドのSTORMが、Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載したデスクトップPC「GKG-PSK78X3D97XT」を販売中だ。価格は34万9800円。

ゲーム性能を重視したCPUと、ビデオメモリー16GBの高性能GPUを組み合わせたモデル。さらに、ゴールドカラーのケースや液晶付き簡易水冷クーラーを採用するなど、外観にもこだわった1台となっている。

Ryzen 7 7800X3DとRX 9070 XTでゲームを快適に

GKG-PSK78X3D97XT

価格：349,800円

【CPU】Ryzen7 7800X3D

【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUには、AMDのRyzen 7 7800X3Dを搭載。独自の3D V-Cache技術によって大容量キャッシュを実現した8コア／16スレッドのプロセッサーで、ゲームプレイ時の高いパフォーマンスが期待できる。

GPUには、AMD Radeon RX 9070 XTを採用。16GBのビデオメモリーを備え、フルHDはもちろん、WQHD以上の高解像度ゲーミングにも対応できる性能を持つ。グラフィック品質にこだわりたい人や、重量級タイトルを楽しみたい人にも注目の構成だ。

メモリーはDDR5 32GB、ストレージには1TBのNVMe SSDを標準搭載。ゲームをプレイしながらのマルチタスクにも対応でき、複数の大型タイトルをインストールする際にも心強い。OSはWindows 11 Homeを採用している。

ゴールドの存在感が光る！ 液晶付き水冷クーラーも搭載

本モデルは、性能だけでなく外観にも注目したい。PCケースには、MSIの「MAG PANO M100R PZ GOLD」を採用。ゴールドを基調としたデザインが特徴で、一般的なブラックやホワイトのゲーミングPCとは一味違った存在感を放つ。

CPUクーラーには、大画面液晶を備えた簡易水冷モデル「ST-AIO240_MAX GOLD」を搭載。冷却性能の確保に加え、PC内部の見た目にもこだわった仕様となっている。

そのほか、無線LANとBluetoothに対応するマザーボードや、850Wの80PLUS GOLD認証電源を採用。ゲーミングPCとして必要な基本装備もしっかり押さえている。

高性能PCをすぐに使いたい人に！ 即納対応も魅力

さらに注目したいのが、本製品が即納モデルとして用意されていることだ。

営業日の午前9時までに注文し、銀行振込やショッピングクレジットの手続きが完了した場合、当日発送に対応する。土日祝日を挟む場合は翌営業日の発送となる。なお、即納専用モデルのため、構成のカスタマイズには対応しない。

価格は34万9800円。Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070 XTによるゲーム性能に加え、32GBメモリー、個性的なゴールドのデザイン、そして短い納期も魅力だ。高性能なゲーミングPCをできるだけ早く手に入れたい人は、チェックしてみる価値があるだろう。