OZgaming「Sシリーズ」登場　RTX 5050・AMD Ryzen 7 5700X搭載のゲーミングPC

ソフマップは、OZgamingの新たなゲーミングデスクトップPC「OZgaming Sシリーズ」を発売する。NVIDIA GeForce RTX 5050とAMD Ryzen 7 5700Xを搭載しているのが特徴だ。

Sシリーズのケースは、フラットなスチール製フロントパネルと強化ガラス製サイドパネルを組み合わせたシンプルな設計だ。ブラックとホワイトの2色を用意し、設置場所を選びにくい落ち着いた外観に仕上げている。サイドパネルはマグネット固定式で、工具を使わずに取り外せるため、内部の確認やメンテナンス、メモリなどの増設もしやすいという。

冷却面では、フロントに2基、リアに1基のケースファンを標準搭載する。さらに、フロントパネル側部に吸気スリットを設け、フラットな見た目を保ちながら外気を効率よく取り込める構造としている。I/Oポートはケース天面に配置され、電源スイッチやUSBポートへ手を伸ばしやすい。机下に本体を置く環境でも扱いやすい設計だ。

ラインアップは、メモリ16GB・SSD 500GBのベーシック構成に加え、SSD 1TBモデル、メモリ32GBモデルも用意する。ゲームを始めるために必要な性能を確保しつつ、予算や用途に応じて選べる点が特徴となる。