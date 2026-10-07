SONY「INZONE」が期間限定セール！ 有機ELモニターからラピッドトリガー対応キーボードまで

ソフマップは10月7日から10月21日まで、ゲーミングデバイス「INZONE」シリーズの期間限定セールをソフマップ公式通販サイトで開催中だ。対象には有機ELゲーミングモニター「SDM27Q10S」、ゲーミングマウス「MSE-G500」、ゲーミングキーボード「KBDG900JPBC」などが並び、価格はそれぞれ132,000円、16,500円、30,800円だ。

「SDM27Q10S」は480Hz駆動と0.03ms GTGの応答速度をうたう有機ELゲーミングモニターで、動きの速いゲームでも残像感を抑えた表示が期待できる製品だ。「MSE-G500」は手の負担を軽減しやすい形状に設計されたゲーミングマウスで、長時間プレイ時の快適性を重視するユーザーに向く。「KBDG900JPBC」はラピッドトリガー対応で、打鍵感と応答性、さらに心地よい打鍵音にも配慮したゲーミングキーボードだ。

今回のセールは、競技性の高いタイトルで求められる高速応答と、日常的な使い勝手の両方を意識したラインアップが特徴となる。モニター、マウス、キーボードをまとめて見直したい人にとって、周辺機器一式をそろえる好機といえるだろう。ほかにもお買い得商品が用意されているため、用途に応じて選びやすい構成だ。

セール期間は10月21日までで、気になる製品があるなら早めのチェックが有効だ。