「焼きめし」1.5倍に無料増量！ ラーメンセット3品が対象

「京都北白川ラーメン魁力屋」は本日10月7日から「焼きめし定食増量無料キャンペーン」を開催中。11月1日までの期間限定です。

定食の焼きめし増量！ 1.5倍に！

魁力屋では、好きなラーメンに焼きめしなどをセットにできる定食メニューを販売しています。



今回のキャンペーンでは、対象の定食を注文すると、セットの焼きめしを「小」から「並」へ無料で増量できます。「並」は「小」の1.5倍のボリュームです。



対象となるのは「焼きめし定食」「焼きめし唐揚げ定食」「焼きめし餃子定食」の3種類。いずれも好きなラーメンにセットを追加するメニューで、ラーメンは通常価格となります。

魁力屋の焼きめしは注文を受けてから店内で一つひとつ手作りしています。鍋を振り、超強火で一気に炒めることで香ばしく仕上げてるといいます。



キャンペーンは全店舗で実施しますが、東広島西条店と足利店は対象外です。また、「焼きめし餃子定食」はフードコート店舗と吉祥寺店では販売していません。店内飲食のみが対象で、定食はラーメンに追加するセット商品のため、単品では注文できません。

通常＋132円の増量が無料！

通常、定食の焼きめしを「小」から「並」に変更する場合は＋132円。今回はその追加料金なしで、焼きめしを1.5倍に増量できます。



いつもの定食価格のまま焼きめしをしっかり食べられるのはうれしいところ。11月1日までの期間限定なので、ガッツリいきたい日に狙ってみては。

・開始日：2026年10月7日

・終了日：2026年11月1日

※価格は税込み表記です。