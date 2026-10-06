楽天会員1億件超のデータ販売との投稿　楽天「情報漏えいの事実は確認されず」

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楽天会員の情報とされる約1億100万件のデータを販売するとの投稿がサイバー犯罪フォーラム上に現れた件について、楽天グループが小誌の取材に答えた。「お問い合わせいただきましたような情報漏えいが発生したという事実は確認されておりません」としている。

一部報道によると、10月4日、サイバー犯罪フォーラム上に「SELLING Rakuten Japan 101M」と題する投稿があり、投稿者は楽天のデータベースと称する約1億100万件のデータを販売すると主張していた。掲載されたサンプルデータには、氏名やメールアドレス、住所、生年月日などのほか、楽天ポイント残高や会員ランクなどの項目が含まれていたという。

小誌が楽天グループに事実関係を問い合わせたところ、同社は情報漏えいが発生した事実は確認されていないと回答。サンプルデータについても「該当するアカウント等は確認されておりません」とした。

なお、楽天グループでは10月6日、クラウドストレージサービス「楽天ドライブ」で第三者による不正アクセスがあり、1万5382アカウントが影響を受けたと発表しているが、約1億100万件のデータ販売投稿との関連は確認されていない。