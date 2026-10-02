パソコン工房で36周年セール、ゲーミングPCも自作パーツも特価に！

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEBサイトで「超 おかげさまで36周年記念セール」を10月3日から10月9日まで開催する。パソコン工房WEBサイトでは10月2日16時から10月9日11時59分まで限定BTOパソコンを販売する。対象はセール対象BTOパソコンやPCパーツ、周辺機器で、当社指定パソコンが最大4万円引きとなるほか、日替わりセール商品も用意される。

注目は、認定再生メモリを採用したゲーミングPC「LEVELΘ ～ Memory Re ～」だ。これは当社基準に基づく品質検査と動作確認を経た認定再生メモリを使い、CPU、グラフィックスカード、ストレージなどの主要部品は新品パーツで構成するBTOパソコンだ。性能、拡張性、価格のバランスを重視したエントリー向けモデルで、用途に応じたカスタマイズにも対応する。

販売は全国のパソコン工房店舗とWEB通販サイトで行う。価格は構成により変動するため、購入時に選択したスペックで確認する必要がある。保証は標準1年間に加え、延長3年・4年保証や月額会員サービス「プラチナITパスポート」も選べる。さらに、WEB会員またはビジネス優待会員向けにはBTOパソコンの送料無料施策も実施している。

同社はこのほか、「怒涛のMSI協賛祭」や「NVIDIA怒涛の全力祭」、中古買取強化宣言、Windows 11乗り換え支援など複数の施策を展開している。購入方法は、店頭での購入に加え、パソコン工房WEBサイトからの注文が可能だ。