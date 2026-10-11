撮影会で高い人気を誇り、女性からも支持されている近衛りこ（このえ・りこ）さんが、3rd DVD「WANTED」（発売元：エアーコントロール、収録時間：110分、価格：4598円）の発売記念イベントを9月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月に1st写真集「おりこう」も発売され、グラドルとしての地位を固めつつある近衛さん。DVDリリースも順調そのものだが、7月末に「一旦DVDはお休みする」とXで発表したこともあって、今回の参加チケットもすぐ完売。応援するファンが会場に押し寄せた。

――どんな内容ですか？

【近衛りこ】 今春に都内で撮影したのですが、肌の露出が多い衣装のインストラクターやエステティシャン、スカートが短すぎる家庭教師など、いろいろな役を演じています。そのなかでも一番おもしろかったのが、お祭りをイメージしたシーンです。

――どんな点がおもしろかったですか？

【近衛りこ】 衣装が青の半被に白の褌（ふんどし）だったのですが、結構ギリギリのデザインで、「一体なんのお祭りなんだろう？」と。現場で監督さんたちに尋ねたらスルーされました。謎のお祭りを楽しんでください（笑）。

――それ以外のオススメは？

【近衛りこ】 ジャケ写にも採用されていますが、エステティシャンを演じたシーンです。顧客（＝視聴者）に体をいたずらされる展開で、ちょっと嫌がる様子が収録されています。3作目にして初めてこういう演技をやりました。

――DVDリリースはお休みするそうですが、これからの抱負は？

【近衛りこ】 現状維持で！ でも、いま陶芸にハマっていて週1回くらい泥をこねているので、ファンのみなさんと一緒にやれる機会があったらいいなと。ぜんぜん上手じゃないですが楽しく過ごせそうです。

冬コミ（C109）のサークル参加にも応募しており、11月6日の当落発表を待つ状況だが、「当選したつもりで準備をしています」と意気込みを語ってくれた。各種イベント参加や活動のスケジュールは本人のXで確認しよう。