アイドルグループ「I MY ME MINE」（通称：アイマイ）の保坂しおり（ほさか・しおり）さんと美園うらら（みその・うらら）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年10月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを9月21日、神保町の書泉グランデで開催した。

Cream誌上に載るのは2人とも初めて。いずれもピュア度満点の制服姿を披露していて、イベント参加特典には特製フォトパネル（5冊購入）を用意。11月13日のライブをもってグループの現体制終了とメンバー全員の卒業が発表されたこともあり、残り少ない時間のなかで多くのファンが会場に駆けつけた。

――初掲載の気持ち、お気に入りポイントなどを聞かせてください。

【保坂しおり】 制服でのグラビア撮影は初めてで少し緊張しましたが、ファンのみなさんに喜んでいただけて良かったです。高校がブレザーだったので、用意されたなかでセーラー服をセレクト。特に2人が載っている扉ページがお気に入りです。

【美園うらら】 私は逆に小・中学校がセーラー服。可愛い系よりもきれい系のほうが似合うかなと思って、チェック柄のリボンとグレーのスカートの制服にしました。現場にいらしていた副編集長（西永彩奈さん）からポーズの指導もいただき、すごく良い仕上がりなって大満足です。

――卒業ライブに向けた意気込みも。

【美園うらら】 「パレードのように人々をワクワクさせる」がグループのコンセプトですから。ラストも悲しい気持ちにならずにみんなで騒いで、「アイマイ推しで良かった！」と思ってもらえるライブにしたいです！

【保坂しおり】 フロア全体が一体になって盛り上がる仕掛けも多く、ただ楽しいだけじゃないグループの特色そのものが「アイマイ系」と呼べるほど。だからこの瞬間をすごく大切に。卒業まで毎週たくさんのライブがありますが、そこでしか見せられない私を全力で届けていきたいです。

卒業ライブはJR五反田駅近くにあるライブハウス「GOTANDA G3」で開催予定。保坂さんは卒業後もアイドルを続ける意向で、美園さんは現役美大生でもあるので学業を考慮しながら今後を模索するようだ。ライブの詳細や最新スケジュールについては、グループの公式サイトで確認しよう。