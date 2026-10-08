コスプレイヤー兼グラドルの雪野しお（ゆきの・しお）さんが、1st DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：136分、価格：4730円）の発売記念イベントを9月19日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
趣味でコスプレイヤーとして活動していた雪野さんは、友達から「その体型ならグラビアもやってみたら？」と言われたことをきっかけに2025年11月に撮影会デビュー。ファンが増えて人気を獲得したことで1st DVDの話がまとまり、今夏に千葉県でロケが行われたという。
――どんな内容ですか？
【雪野しお】 デビュー作なのでフレッシュ感を出しつつ、（竹書房が誇る名シリーズである）ミルキー・グラマーなので、サイズ小さめのビキニで海に行って胸を揺らしたり、ベッドの上で飛び跳ねたりする映像になっています（笑）。
――オススメは？
【雪野しお】 オレンジ色のシャツを着て取り組んだ洗車シーンです。いたずらで水をかけられてしまい、いつの間にかシャツを脱いでビキニに。髪型も二つ結びで可愛いし、車内でのイチャイチャもあるので見てほしいです。
――ほか注目は？
【雪野しお】 庭にあるプールで見せた競泳水着です。もう競泳という域を超えるほど真ん中が大胆に開いているので、すごく（Hカップの）迫力があって見ごたえがあると思います。
――普段の自分らしさが出せたところを挙げるなら？
【雪野しお】 水色のビキニを着てバスルームでシャワーを浴びるシーンです。くつろいでいる姿を意識しながらバスタブにも浸かっていて、かなり素に近いイメージが出せました。
――DVDデビューを果たしましたし、これからの抱負も聞かせてください。
【雪野しお】 グラビアをがんばりつつ、また作品をリリースしたいです。今作は初めてで改善したい部分もあったので80点。DVDリリースを重ねていつか120点と言えるようになりたいです。
10月も撮影会の予定が目白押しだが、10月18日に滋賀県の近江舞子で開催される「KANSAI POOL FES Vol.2」が大きなイベント。「ぜひ会いに来てほしいです。1st DVDの感想も聞かせてください！」と呼びかけた。
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