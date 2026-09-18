ASUS、磁気スイッチ採用の75％ゲーミングキーボード「TUF Gaming K4 Magnetic」を9月25日発売

ASUS JAPANは9月18日、磁気式キースイッチを採用した75%サイズのゲーミングキーボード「TUF Gaming K4 Magnetic」を発表した。販売開始は9月25日で、価格は16,980円。型番は「R704 TUF K4 MAG/RD/US/PBT/BLK」「R704 TUF K4 MAG/RD/US/PBT/WHT」の2種類だ。

TUF Gaming K4 Magneticの最大の特徴は、アクチュエーションポイントを0.1mmから3.3mmの範囲で0.01mm単位に調整できる磁気式キースイッチだ。ゲームの種類やプレイスタイルに応じて入力の深さを細かく追い込めるため、繊細な操作を求めるユーザーに向く設計だ。さらにホットスワップにも対応し、スイッチ交換によるカスタマイズ性も備える。

応答速度の面では、最大8,000Hzのポーリングレートに対応し、入力遅延を0.125msまで抑える仕様だ。ラピッドトリガーとSpeed Tapモードも備え、高速連打や即時リセットが求められるシーンで強みを発揮する。75%配列のコンパクト筐体でありながら、専用ボリュームノブを搭載し、ゲーム中でも音量調整を直感的に行える点も実用的だ。

打鍵感への配慮も抜かりない。ガスケットマウント構造に加え、PORONパッドやシリコンシートなどを含む5層の吸音構造を採用し、反響音や金属音を抑えて静かで心地よい入力感を狙う。キーキャップには耐摩耗性に優れたダブルショットPBTを用い、長期使用でもテカリや摩耗を抑えやすい。カラーはブラックとホワイトの2モデルが用意され、ゲーミング環境やデスクの雰囲気に合わせて選べる。