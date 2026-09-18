ASUS、Dolby Atmos対応の2.1.2chゲーミングサウンドバー「ROG Gjallar」を発表

ASUS JAPANは9月18日、ROGブランド初の2.1.2chゲーミングサウンドバー「ROG Gjallar Gaming Soundbar」を発表した。発売日は9月25日で、臨場感ある立体音響と多彩な接続性を備えたゲーミング向けオーディオ機器として展開する。価格は95,980円。

ROG Gjallarは、Dolby Atmosに対応した上向きスピーカーを搭載し、敵の足音や頭上を通過する音まで立体的に描き出すサウンドバーだ。左右のフルレンジスピーカーとツイーターに加え、6.5インチの5GHzワイヤレスサブウーファーを組み合わせることで、爆発音や低音を重厚に再生する構成となる。

サブウーファーはサウンドバー本体と低遅延の5GHzワイヤレス接続を行うため、デスク周りの配線を最小限に抑えやすい。設置場所の自由度が高く、足元や机の横など好みの位置に置きやすい点も特徴だ。ゲームだけでなく映画や配信視聴でも、音の広がりと定位感を重視するユーザーに向く製品だという。

操作面では、LCDディスプレイ付きの専用有線コントロールハブが付属する。音量調整、EQ設定、入力ソース切り替え、RGBライティングの操作を手元でまとめて行え、ビームフォーミングマイク内蔵でクリアなボイスチャットにも対応。接続端子も豊富で、HDMI 2.1（eARC）や4K/120Hzパススルー、USB-C、光デジタル、3.5mm AUX、Bluetooth 5.3を備え、PC、コンソールゲーム機、スマートフォンを1台に集約しやすい。

ゲーミングデスクを中心に、音響、配線、操作性をまとめて整えたいユーザーに向けた新モデルだ。