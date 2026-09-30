RTX 5090搭載PCが14万円引き！ パソコンショップSEVEN、10月4日限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて10月4日0:00から10月4日23:59までの24時間限定で「2026/10/4 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが対象で、最大140,000円オフとなる。主な販売ページはセール特設ページおよび各製品ページで、価格は税抜表記、送料は無料だ。

注目製品のひとつが「ZEFT G62BG」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、32GB DDR5、1000GB SSDを搭載し、Antec P20C ブラックケースとintel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を組み合わせる高性能モデルとなる。通常1,359,800円（税抜）から140,000円引きの1,219,800円（税抜）で購入できる。

同じくセール対象の「ZEFT R60GV」は、AMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用した構成だ。32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケース、750W 80Plus Gold電源を備え、通常519,800円（税抜）から50,000円オフの469,800円（税抜）となる。



「ZEFT Z58X」はintel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5070を搭載し、32GB DDR5、1000GB SSD、intel B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を組み合わせたモデルで、通常459,800円（税抜）から43,000円引きの416,800円（税抜）だ。

販売はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。対象は全10商品で、いずれも送料無料となる。高性能GPUを備えたゲーム向け構成から、作業用途にも対応しやすいデスクトップまでそろい、用途に応じて選びやすい点が特徴だ。購入を検討する場合は、10月4日中のアクセスが重要になる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。