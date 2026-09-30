パソコンショップSEVEN、10月3日限定で最新ゲーミングPC最大62,000円オフのセールを実施

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、10月3日0:00から10月3日23:59まで、24時間限定の「2026/10/3 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCとデスクトップPCを対象に、最大62,000円オフとなる特価を用意した内容だ。
注目は、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを搭載する「ZEFT R60IT」だ。32GB DDR5メモリ、2TB SSD、Antec P10 FLUXケース、1000W 80Plus Gold電源を備え、通常639,800円から62,000円引きの577,800円（税抜）で提供する。送料無料で、購入は特設ページまたは各製品ページから行える。
同じくセール対象の「ZEFT Z57T」は、Intel Core Ultra 7-265KとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載する構成だ。CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケース、Intel B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を採用し、通常469,800円から43,000円オフの426,800円（税抜）となる。さらに「ZEFT Z57Y」は、同じくCore Ultra 7-265KにGeForce RTX 5060を組み合わせたモデルで、通常363,800円から26,000円引きの337,800円（税抜）だ。いずれも送料無料となる。
このほか、セール対象は全10商品に及ぶ。いずれもBTOならではの構成違いがあり、ゲーム用途を重視するユーザーから、日常使いと拡張性の両立を求めるユーザーまで幅広く選びやすい内容だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります