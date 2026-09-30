パソコンショップSEVEN、10月3日限定で最新ゲーミングPC最大62,000円オフのセールを実施

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、10月3日0:00から10月3日23:59まで、24時間限定の「2026/10/3 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCとデスクトップPCを対象に、最大62,000円オフとなる特価を用意した内容だ。

注目は、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを搭載する「ZEFT R60IT」だ。32GB DDR5メモリ、2TB SSD、Antec P10 FLUXケース、1000W 80Plus Gold電源を備え、通常639,800円から62,000円引きの577,800円（税抜）で提供する。送料無料で、購入は特設ページまたは各製品ページから行える。

同じくセール対象の「ZEFT Z57T」は、Intel Core Ultra 7-265KとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載する構成だ。CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケース、Intel B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を採用し、通常469,800円から43,000円オフの426,800円（税抜）となる。さらに「ZEFT Z57Y」は、同じくCore Ultra 7-265KにGeForce RTX 5060を組み合わせたモデルで、通常363,800円から26,000円引きの337,800円（税抜）だ。いずれも送料無料となる。

このほか、セール対象は全10商品に及ぶ。いずれもBTOならではの構成違いがあり、ゲーム用途を重視するユーザーから、日常使いと拡張性の両立を求めるユーザーまで幅広く選びやすい内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。