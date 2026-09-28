パソコンショップSEVEN、ゲーミングPCが最大85,000円引きの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて9月30日限定の「2026/9/30 24時間限定セール」を実施する。開催期間は9月30日0:00から9月30日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大85,000円オフとなる。対象は全10商品で、購入は特設ページから行う。

目玉となるのは、ZEFT G62BPだ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5080、64GB DDR5、2000GB SSDを搭載したミドルタワー構成で、通常834,800円から85,000円オフの749,800円（税抜）となる。チップセットはintel Z890、電源は1000W 80Plus gold電源、送料は無料だ。

同じくゲーミング向けのZEFT G62BSは、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5060、32GB DDR5、1000GB SSDを備える。マイクロタワーケースとintel B860チップセット、650W 80Plus bronze電源を採用し、通常347,800円から24,000円引きの323,800円（税抜）で提供する。こちらも送料無料だ。

さらに、Livrra Plus 290はAMD Ryzen 9 9900Xを搭載したモデルで、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、32GB DDR5、1000GB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケース、650W 80Plus bronze電源という構成だ。通常314,800円から25,000円オフの289,800円（税抜）となり、クリエイティブ用途や高負荷作業にも対応しやすい仕様だ。

購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから可能だ。今回のセールは、最新世代のCPUやGPUを搭載したPCを狙うユーザーにとって、価格と構成のバランスを見比べやすい機会になる。対象商品はほかにも用意されているため、用途や予算に合わせて選択しやすい内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。