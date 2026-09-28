ゲーミングPCが最大81,000円オフ！ パソコンショップSEVENで9月29日限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、9月29日に「2026/9/29 24時間限定セール」を開催する。期間は9月29日0:00から9月29日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大81,000円オフの特価を用意する。購入はセール特設ページから行う構成だ。

注目の対象は、AMD Ryzen 9 9950X3DとRadeon RX 9070XTを組み合わせた「ZEFT R61AM」、Intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT Z59E」、Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5070を採用した「ZEFT G62BH」などだ。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を備え、DDR5メモリやSSDを中心にした構成で、ゲーミング用途から動画編集などの高負荷作業まで見据えた仕様という。

価格は「ZEFT R61AM」が通常899,800円（税抜）から81,000円オフの818,800円（税抜）、「ZEFT Z59E」が通常449,800円（税抜）から50,000円オフの399,800円（税抜）、「ZEFT G62BH」が通常469,800円（税抜）から43,000円オフの426,800円（税抜）となる。いずれも送料無料で、セール対象はこのほかにも全10商品に及ぶ。

各モデルは、128GB DDR5メモリや2TB HDDを組み合わせた大容量構成、1000GB SSDの高速ストレージ、80Plus gold認証電源、NZXT H9 FLOW RGBホワイトケースなど、用途やデザイン性に応じた選択肢を備える。購入は特設ページおよび各商品ページから可能だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。