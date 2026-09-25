ロジクールG「YETI 2」発表　AIノイズ低減＆音声自動調整のUSBマイク

ロジクールは、ゲーミングブランド「ロジクールG」より、ダイナミックマイク「YETI 2 アダプティブマルチパターン USB マイク」（型番：G-YETI-2-BK/G-YETI-2-WH）を10月15日に発売する。価格はオープン価格で、ロジクールオンラインストア価格は28,930円だ。

「YETI 2」は、配信やボイスチャット、動画制作向けに設計された高音質USBマイクだ。Blueの音響技術とロジクールGのゲーミング技術を融合し、音声に合わせてゲイン、EQ、指向性を自動調整する「ボイス近接センサー」を搭載する。話し方やマイクとの距離が変わっても安定した収音を保ちやすい点が特徴だ。

マイク本体には高解像度ディスプレイを備え、音声レベルや設定状況を視覚的に確認できる。タッチ式のミュート操作にも対応し、配信中の扱いやすさを高める仕様だ。さらに、環境音やキーボード、マウスのクリック音を抑えるAIノイズリダクションを搭載し、口元の音声を鮮明に届ける設計となる。

収音面では、GHUB上で自動制御する「オートパターン」に加え、ステレオ、単一指向性、スーパー／ハイパーカーディオイド、無指向性、双指向性から選べる「カスタムパターン」に対応する。24bit／48kHz録音、周波数特性20Hz～20kHz、最大SPL129dBSPL、SN比77dBという仕様で、ゲーム実況からポッドキャスト、音声コンテンツ制作まで幅広く活用できるという。製品サイズはおよそ幅110×奥行125.26×高さ288.97mm、重量はおよそ995gとなる。カラーはブラックとホワイトの2色だ。

また、「BLUE VO!CE」により、専用ソフトで調整した音質設定をマイク本体へ保存できるため、ソフトウェア未起動時でも好みのサウンドを使える。高度な機能の利用にはG HUBソフトウェアが必要になる場合があり、対応OSはUSB 2.0以降のポートが利用可能なWindowsまたはmacOSだ。付属品は製品本体、USB-C - USB-Aケーブル、ゴム製ストッパー、保証規定となる。