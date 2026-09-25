ロジクールG「PRO」新製品が10月15日から順次発売　マウス・キーボードなど6モデル

ロジクールは9月24日、ゲーミングブランド「ロジクールG」の「PRO X」シリーズから、マウス、キーボード、ヘッドセット、マウスパッドを含む合計6製品を発売すると発表した。第1弾となる4製品は10月15日、第2弾のマウス2製品は12月17日に登場する。いずれもeスポーツ選手との共同開発を背景に、反応速度、精度、快適性を徹底的に磨き上げたハイエンドモデルだ。

今回の新製品群で注目されるのは、世界初をうたうハプティック誘導トリガーシステム「HITS」を搭載した「PRO X3 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミングマウス」、有機ELディスプレイを備える「PRO X2 RAPID 有線ゲーミングキーボード」、高品質ニット素材の「PRO X CONTROL ゲーミング マウスパッド」だ。さらに、50mm PRO-Gグラフェンドライバーを採用した「PRO X3 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」も加わり、入力から音響までPROシリーズの中核を広げる内容となる。

「PRO X3 SUPERSTRIKE」は10段階のアクチュエーションポイント調整、5段階のラピッドトリガー設定、6段階のクリックフィードバック調整に対応し、プレイスタイルに合わせてクリック感を細かく追い込めるのが特徴だ。重量は59gで、LIGHTSPEED接続と有線接続の両方で最大8kHzのレポートレートを実現する。価格はロジクールオンラインストアで32,450円、発売日は10月15日だ。「PRO X2 RAPID」は最大8,000Hz対応の有線キーボードで、OLEDディスプレイと調整ローラーにより本体上で設定変更が可能だ。価格は35,750円、発売日は10月15日となる。

音周りでは、「PRO X3 LIGHTSPEED」が24bit/48kHz対応の50mm PRO-Gグラフェンドライバーと、16bit/48kHz対応マイクを搭載し、足音や環境音の把握とボイスチャットの明瞭さを両立する。バッテリーは最大70時間で、LIGHTSPEED、Bluetooth、有線の3方式に対応する。価格は40,480円、発売日は10月15日だ。マウスパッドの「PRO X CONTROL」は400×460mmの大判サイズと厚さ6mmのSlimflexベースを採用し、全方向で安定したトラッキングを支える。価格は9,900円、発売日は10月15日となる。

12月17日には、右利き向けエルゴノミック形状の「PRO X SUPERLIGHT 2 DEX SE LIGHTSPEED」と、より小型に設計した「PRO X SUPERLIGHT 2c SE LIGHTSPEED」が登場する。いずれもHERO 2センサーとLIGHTFORCEスイッチを備え、1kHzのワイヤレス接続に対応するほか、別売りの「PRO LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバー」で最大8kHzまで拡張できる。