RTX 5090搭載PCが16万5000円オフ！ パソコンショップSEVEN、9月28日限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、9月28日に「2026/9/28 24時間限定セール」を実施する。開催期間は9月28日0:00から9月28日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大165,000円オフの特価を打ち出す内容だ。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページと各商品ページから行う構成だ。

注目は、ハイエンド構成の「ZEFT R65XR」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、プロセッサーはAMD Ryzen 9 9950X3D2、グラフィックボードはGeForce RTX 5090を搭載する上位モデルだ。メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSD、ミドルタワーケースと1300W 80Plus Platinum電源を組み合わせ、通常価格1,649,800円から165,000円オフの1,484,800円（税抜）で販売する。

そのほかにも、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備える「ZEFT R60GR」は、通常419,800円から40,000円オフの379,800円（税抜）だ。AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070XTを採用した「ZEFT R62O」は、通常475,800円から46,000円オフの429,800円（税抜）だ。いずれも送料無料で、用途や予算に応じて選びやすいラインアップだ。

今回のセールは全10商品が対象で、ゲーミングPCを中心に、最新世代CPUと高性能GPUを組み合わせたモデルをまとめて狙える機会だ。セール特設ページでは各製品の詳細仕様を確認でき、気になる構成をそのまま注文できる導線になっている。BTOパソコンを検討しているユーザーにとって、コストを抑えながら性能を重視できる内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。