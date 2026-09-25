ゲーミングPCなど全10商品がお得に！ 最大18万円オフの9月27日限定セール

セブンアールジャパンはパソコンショップSEVENで、9月27日0:00から9月27日23:59までの24時間限定セール『2026/9/27 24時間限定セール』を実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPCなど全10商品で、最大180,000円オフとなるほか、各製品は送料無料で購入できる。購入は特設ページおよび各商品ページから行う形式だ。

目玉の一つは「ZEFT G62CB」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、4000GB SSDを搭載し、CoolerMaster COSMOS ALPHAケースとintel Z890チップセット、1300W 80Plus platinum電源を組み合わせる高性能構成となる。通常1,729,800円（税抜）から180,000円オフの1,549,800円（税抜）で、超高性能ゲーミングやクリエイティブ用途を想定したモデルだ。

手ごろな価格帯では「Livrra Essential 180」が注目される。AMD Ryzen 5 8600G、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えたミドルタワー機で、OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版となる。通常193,800円（税抜）から6,000円オフの187,800円（税抜）で、日常作業から軽めのゲーム、在宅ワークまで幅広く使いやすい構成だ。「ZEFT Z54A」はintel Core Ultra5-245KFとGeForce RTX 5050、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、通常258,800円（税抜）から14,000円オフの244,800円（税抜）となる。

購入方法は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから対象商品を選び、各製品ページへ進む流れだ。商品ごとの仕様や価格、割引額は個別に確認でき、掲載の3製品以外にも対象モデルが用意される。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。