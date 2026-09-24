9月26日限定セールで最新ゲーミングPCやデスクトップPCを最大16万5000円オフ

セブンアールジャパンはパソコンショップSEVENにて、9月26日に『2026/9/26 24時間限定セール』を開催する。セール期間は9月26日0:00から9月26日23:59までの1日限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大165,000円オフとなる。購入はセール特設ページから行う仕組みだ。
目玉となるのは、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5090を搭載する「ZEFT R65XP」だ。メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSD、ケースはbe quiet！ SILENT BASE 802 Black、1300W 80Plus platinum電源を採用する。通常価格1,584,800円（税抜）から165,000円オフの1,419,800円（税抜）となり、送料無料で提供する。
このほか、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「ZEFT R68O」は、通常546,800円（税抜）から57,000円オフの489,800円（税抜）となる。さらに、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5060を搭載した「ZEFT Z55EKC」は、64GB DDR5メモリと2000GB SSDを備え、通常449,800円（税抜）から50,000円オフの399,800円（税抜）で購入できる。いずれも送料無料だ。
セール対象はこの3機種を含む全10商品で、用途に応じて高性能ゲーミングから普段使い向けのデスクトップまで選べる構成となる。サイズは各モデルで異なるが、マイクロタワーやフルタワー相当の筐体を含むため、設置スペースや拡張性を確認したうえで選ぶとよいだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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