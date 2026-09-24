ゲーミングPCなど全10商品が特価！ 最大15万円オフの9月25日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて「2026/9/25 24時間限定セール」を9月25日0:00から9月25日23:59まで実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPCなど全10商品で、最大150,000円オフの特価を打ち出す内容だ。購入はセール特設ページまたは各商品ページから行う。

注目商品のひとつ「ZEFT G62BZ」は、Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5090を組み合わせたハイエンド構成で、メモリ64GB DDR5、ストレージ2000GB SSD、intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を採用する。価格は通常1,499,800円から150,000円オフの1,349,800円（税抜）、送料無料だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版となる。

そのほか「ZEFT Z57Y」はIntel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5060を備え、メモリ32GB DDR5、1000GB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケース、intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を搭載する。通常363,800円から26,000円オフの337,800円（税抜）で、同じく送料無料だ。



また「ZEFT G62AI」はIntel Core Ultra5-250K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 8GB、メモリ16GB DDR5、1000GB SSD、microタワーケースを備え、通常299,800円から12,000円オフの287,800円（税抜）で販売する。

同社によると、セール対象はこの3機種に限らず全10商品に広がる。いずれもゲーミング用途を意識したBTOモデルで、CPU、GPU、メモリ、ストレージ、ケース、電源まで用途に応じて構成が組まれている点が特徴だ。

購入方法は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから対象商品ページへ進み、そのまま注文する流れだ。特設ページでは各モデルの仕様や割引額を確認できるため、性能重視のゲーミングPCを狙う読者にとっては比較検討しやすい機会となる。高性能GPUを搭載したモデルから、価格を抑えた構成まで揃うため、予算と用途に応じた選択がしやすいセールだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。