PALIT、日本発アンバサダー「RiTONA」の特別仕様ビデオカード「GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC」を発表

PALIT Microsystems Ltd. は、同社のデジタルアンバサダー「RiTONA（リトナ）」のグローバルデビューに合わせ、特別仕様のビデオカード「GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC」を発表した。

2022年に日本で登場したRiTONAは、デザインを一新してグローバル展開を開始する。ミントグリーンの髪やブランドカラーのイエローを踏襲しつつ、同社のフラッグシップ「GameRock」シリーズのクリスタルのような輝きを取り入れた成熟した装いへと刷新された。相棒である猫型スライム「Gelo（ジェロ）」とともに、世界中のゲーマーやクリエイターへ訴求する。

本製品は、アニメ調デザインを好むユーザー向けに特別仕様として具現化されたハードウェア。クリーンなホワイトのシュラウドには10.2cmの大口径デュアルファンを搭載し、サイドシュラウドに内蔵されたARGBライティングがRiTONAのイメージを華やかに表現する。メタル製バックプレートには輝く杖を掲げたRiTONAのフルカラーイラストが描かれており、基板の保護と高いデザイン性を両立している。

機能面では、低負荷時にファンを停止する「0-dBテクノロジー」による静音動作を実現したほか、バックプレートに設けた開口部によって高負荷時のエアフローと放熱性を向上させている。カード長は23.4cmとコンパクトに抑えられており、小型PCケースを含む幅広い環境への組み込みに対応する。さらに特典として、PC本体や小物のカスタマイズに使用できる防水仕様のオリジナルステッカーセットが同梱される。