PALIT、ブランドアンバサダー「RiTONA」をリニューアル！ グローバル展開に向けて新デザインを発表

ビデオカードのリーディングカンパニーである PALIT Microsystems Ltd.は、これまで日本市場を中心に親しまれてきた公式デジタルブランドアンバサダー「RiTONA（リトナ）」（旧名: 虹野リトナ）を刷新し、世界中のゲーミングコミュニティへ向けたグローバル活動を本格化させると発表した。

グローバル展開を見据え、大人らしく洗練されたデザインへ進化

「RiTONA」は、これまでPALITが日本国内で展開し、製品プロプロモーションやSNSを通じて親しまれてきたオリジナルキャラクターだ。今回のリニューアルは、活動の舞台をグローバル市場へ拡大することを目的として実施された。

新デザインでは、これまでの親しみやすさを保ちつつ、より洗練された大人らしいシルエットへと進化。衣装の基調カラーにはPALITのトレードマークである「リフレッシンググリーン」と「イエロー」を踏襲しつつ、羽織っているケープには同社のフラッグシップシリーズ「GameRock」をモチーフとしたクリスタルラインスタイルを採用し、眩く光り輝くデザインに仕上げられている。

また、RiTONAの「お友達」として、クリスタルの輝きを持つ猫型スライム「Gelo（ジェロ）」も新たに仲間入り。ゲームが大好きで友好的なGeloは、デジタルの世界でRiTONAの冒険に寄り添う。

毎月18日は「RiTONA DAY」に決定！

今回のリニューアルを記念し、PALITは毎月18日を「RiTONA DAY」に制定した。今後は公式WebサイトやSNSを通じて、毎月18日を中心にイベントや各種キャンペーン、新たなデジタルコンテンツの配信を順次展開していく予定だ。