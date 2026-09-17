ソフマップゲーミング、TGS2026単独出展記念セールを9月27日まで開催

ソフマップは9月17日から9月27日までの期間限定で、「TOKYO GAME SHOW2026 出店記念セール」を開催する。ソフマップゲーミングが東京ゲームショウに単独出展することを記念した企画で、ゲーミングPCや周辺機器を中心に、ゲーム環境の強化に役立つ製品がそろうという。開催場所はソフマップの特設セールページとなる。

対象商品には、ゲーミングデスクトップPC、ゲーミングノートPC、ゲーミング液晶モニター、PCパーツなどが並ぶ。最新ゲームを快適に楽しみたいユーザーはもちろん、ゲーム配信や動画編集など、負荷のかかる作業を視野に入れる人にも向く内容だ。さらに、すでに使っている環境を買い替えたい人や、GPUやメモリー、ストレージなどのパーツを段階的に強化したい人にも見逃せないセールという。

今回のセールは、ゲーム本体のプレイ環境を整えるだけでなく、映像表示や処理性能の底上げまで含めて検討しやすい点が特徴だ。高リフレッシュレートのモニターや、処理負荷を支えるPCパーツは、体感差が出やすいアップグレード候補として注目される。セール期間は9月27日までで、購入方法はソフマップの特設ページから対象商品を確認し、案内に従って購入する流れになる。

ソフマップゲーミングの東京ゲームショウ単独出展を記念したこの機会は、ゲーミング環境をまとめて見直したい人にとって好機だ。